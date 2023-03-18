Певица МакSим сорвала концерт в Сочи из-за плохого самочувствия

Выступление МакSим на курорте «Роза Хутор» оборвалось после нескольких исполненных композиций.

Певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, прервала свой концерт в рамках тура «Я буду жить» в Сочи. В ходе представления на курорте «Роза Хутор» звезда спела несколько композиций, после чего ушла со сцены. Концертный директор исполнительницы Павел Назаров в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прояснил ситуацию.

По словам представителя певицы, концерт был организован должным образом. И Максимова, и ее команда музыкантов, и технический персонал, подчеркнул он, были полностью готовы к мероприятию. Однако к началу представления артистка почувствовала себя плохо, из-за этого она не смогла бы качественно отработать программу. Оценив свое состояние, МакSим приняла решение остановить выступление. Зрители прерванного шоу смогут вернуть билеты по месту приобретения.

«МакSим и ее команда с глубоким уважением относятся к зрителям и всегда работают над максимальным уровнем проводимых нами концертов. С артистом сейчас работают врачи. Все дальнейшие концерты в рамках тура состоятся», — сказал Назаров.

МакSим перенесла коронавирус с тяжелыми последствиями в виде пневмонии, за которой последовала длительная кома. Знаменитость буквально вернулась с того света, а после много месяцев проходила реабилитацию и возвращалась к привычной жизни.

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