Певица МакSим сорвала концерт в Сочи из-за плохого самочувствия

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 1 005

Директор МакSим Назаров рассказал, что певице стало плохо во время концерта в Сочи

Певица МакSим сорвала концерт в Сочи из-за плохого самочувствия

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Выступление МакSим на курорте «Роза Хутор» оборвалось после нескольких исполненных композиций.

Певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, прервала свой концерт в рамках тура «Я буду жить» в Сочи. В ходе представления на курорте «Роза Хутор» звезда спела несколько композиций, после чего ушла со сцены. Концертный директор исполнительницы Павел Назаров в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прояснил ситуацию.

По словам представителя певицы, концерт был организован должным образом. И Максимова, и ее команда музыкантов, и технический персонал, подчеркнул он, были полностью готовы к мероприятию. Однако к началу представления артистка почувствовала себя плохо, из-за этого она не смогла бы качественно отработать программу. Оценив свое состояние, МакSим приняла решение остановить выступление. Зрители прерванного шоу смогут вернуть билеты по месту приобретения.

«МакSим и ее команда с глубоким уважением относятся к зрителям и всегда работают над максимальным уровнем проводимых нами концертов. С артистом сейчас работают врачи. Все дальнейшие концерты в рамках тура состоятся», — сказал Назаров.

МакSим перенесла коронавирус с тяжелыми последствиями в виде пневмонии, за которой последовала длительная кома. Знаменитость буквально вернулась с того света, а после много месяцев проходила реабилитацию и возвращалась к привычной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывает истории болезни МакSим и фигуриста Романа Костомарова, за жизнь которого прямо сейчас борются врачи.

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