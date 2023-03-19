Путин открыл первые объекты кластера «Новый Херсонес» в Севастополе

В Севастополе президент РФ Владимир Путин открыл первые объекты культурно-просветительского кластера «Новый Херсонес». Его возводят по инициативе Патриаршего совета по культуре. Председатель совета митрополит Псковский и Порховский Тихон лично провел экскурсию для главы государства.

Мыс Херсонес — место легендарное: именно здесь, по преданию, причалил Князь Владимир, уже крещенный в Византии. То есть отсюда стало распространяться христианство на Руси. Все эти моменты истории отражены: будет построен музей Христианства, музей Античности, музеи Крыма и Новороссии, помимо туристической инфраструктуры. Все здания выдержаны в едином архитектурном стиле.

Первые завершенные объекты — те, которые показали президенту, — это детский художественно-эстетический центр, настоящий дворец с фонтаном на центральной площадке; напротив — детский центр «Корсунь», филиал «Артека». Уникальный проект возводят на бывших землях Минобороны силами военных строителей. Завершить работы должны в следующем, юбилейном для российского Крыма, году.

Если коротко описать, что происходило в Крыму последние девять лет, можно сказать одно слово — развитие: строительство, благоустройство, превращение полудикого туристического направления в жемчужину Черноморского побережья. Специальная госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя, которая должна была завершиться в декабре 2024 года, решено продлить до 2027 года. Что сделано и что еще предстоит сделать, расскажет Николай Аксенов.

«С одной стороны — бескрайнее черное море, с другой — всегда приветливый теплый берег Крыма. Каждый год в середине марта над 50-метровой скалой Адаларах взмывает в высь российский флаг. „Артек“ словно сам крымский полуостров в миниатюре. Девять лет назад детский центр был в упадке: обшарпанные здания, десятилетями не обновлявшаяся мебель и оборудование, часть корпусов вообще была в аварийном состоянии или закрыта. Только за первые три года в реконструкцию вложили десять миллиардов рублей», — говорит корреспондент «Известий».

Здесь уже выросло поколение детей, которые родились в российском Крыму. В их рисунках понятные мотивы и цвета — безопасности, надежности и процветания. Если вспомнить хронологию тех событий, то одно из первых зданий, на котором появился российский триколор, был Совет Министров в центре столицы крымской республики. Несмотря на непростое время, местные жители приходили сюда, чтобы убедиться в этом лично, а, уходя, на следующий день спрашивали у соседей, действительно ли на месте флаг. На месте — уже девять лет, как символ нового Крыма.

Для Армена Мартояна события 2014 года поделили жизнь на «до» и «после». Он в числе первых пошел в отряд самообороны. Он понимал, что если тогда, в 2014-м, отступить и сдаться, у них не будет дома. Поэтому и выстояли. А потом с улыбками и слезами объясняли иностранным наблюдателям на референдуме, что же на самом деле произошло в Крыму.

«Когда президент сказал, что нас принимают в родную гавань, в свои объятия, 90% мужиков, наших бойцов начали плакать! Японцы не поняли: а почему вы плачете?» — вспоминает председатель ветеранской организации крымских ополченцев Армен Мартоян.

Киев с первых дней новой жизни Крыма принялся мстить своим бывшим согражданам: перекрывали речной канал, валили электрические опоры, по сути, сами рвали последние связи с полуостровом.

«Пережили блокаду, водяную блокаду. За всю мою жизнь Крыму, от Украины ничего хорошего не было толком», — говорит ветеран народного ополчения Крыма Дмитрий Дольников.

Это касается каждого аспекта жизни полуострова: сельхозугодий, которые простаивали пустыми, санаториев и здравниц, поделенных между киевскими криминальными авторитетами и чиновниками, часто это одни и те же лица.

«В те времена население Крыма было сковано большим количеством стрессов. Потому что было четкое понимание того, что люди находятся не в том государстве, с которым они себя ассоциируют», — отмечает политолог Сергей Мельничук.

К примеру, в последний украинский год — 2013-й — во всем Крыму кое-как построили меньше 200 километров дорог. А только в 2022 году — 927 километров. Всего же за девять лет — больше 4000 километров. Новая высокоскоростная трасса «Таврида» пролегла от Крымского моста. Не просто главная транспортная артерия Крыма, а одна из самых высокотехнологичных трасс России! Темп движения по ней сегодня соизмерим с ростом экономики всей Республики.

Новые водозаборы, ТЭС, газопровод с материка, строительный бум, причем не только жилья, но в первую очередь социальных объектов, детских садов и школ. Всего за девять лет в экономику Крыма вложили полтора триллиона и эти инвестиции уже окупаются.

Десятки тысяч гектаров склонов крымских гор покрылись новыми виноградниками. В центре полуострова в рекордные сроки появился уникальный аэропорт, неоднократно побеждавший в отраслевых конкурсах. Количество туристов даже в прошлый непростой год было больше, чем в лучшие при Украине.

«Все воспоминания о „крымской весне“ дают только положительные эмоции, и то, что мы в одной гавани, как говорит наш президент, уже девять лет, это уже навсегда. Никаких хрущевских ошибок больше не будет. Самое главное, что мы под защитой», — говорит руководитель крымского отделения Союза добровольцев Донбасса Виктор Аносов.

Девять лет назад почти 97% жителей Крыма сказали свое решительное «за» возвращение в родную гавань. Сегодня, когда каждый из них видит результаты своего решения, уверенность в выборе только крепнет. Потому что тогда был по сути простой выбор: свобода и безопасность или то, что Киев уже готовил для Донбасса.

«Я думаю, что эта территория была бы полностью подконтрольна, особенно жестко подконтрольна, учитывая наш менталитет, учитывая наши идеалы и то, как мы мыслим и действуем, я думаю это было бы зажато какими-то национальными батальонами, каждый шаг контролировался», — полагает доброволец СВО Андрей Ибрагимов.

Когда у Киева не получилось в Крыму устроить геноцид, и он переключился на Донбасс, Андрей Ибрагимов, как и многие его соратники, которые тогда отстояли свой дом и сохранили жизни местных жителей, отправился добровольцем защищать соседей. Многие и сейчас продолжают службу в зоне специальной военной операции. Они подтверждают делами девиз крымской весны: «Русские своих не бросают».