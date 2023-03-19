Как работает российская армия под Авдеевкой: видео с передовой

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Военкор «Известий» с передовой показал, как ведутся бои за Авдеевку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Слаженная работа подразделений позволяет шаг за шагом освобождать территорию от украинских националистов.

Почему безумства начинает творить киевский режим именно сейчас? Потому что Зеленскому и его команде нужны громкие заявления, победы на уровне заголовков, хотя бы, ведь на фронте у них все печальнее и печальнее.

Российские войска за неделю серьезно продвинулись к северо-западу от Артемовска и в южных кварталах самого окруженного города.

Такое же полукольцо намечается, пока скажем осторожно — намечается, под Авдеевкой, где российские войска зачищают освобожденную Красногоровку.

И наконец большое продвижение к югу от Кременной — где десантники работают в густых лесах, а мотострелки продавливают оборону ВСУ в направлении Лимана и каскада дамб на реке Жеребец. Репортаж с линии соприкосновения от военкора «Известий» Дениса Кулаги.

Аэроразведчики готовят технику

«Очень эффективный аппарат. Мы довольны, работа у нас слаженная, отряд у нас тоже замечательный», — рассказал один из бойцов.

Так выглядит первый акт крупного штурма на Кременном направлении. Разведчики фиксируют успешную атаку одного из самых эффективных барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Так выглядит первый акт наступления — операторы БПЛА уничтожают вражескую артиллерию. И без того огненное действо дополняет наша артиллерия — первым залпом дан старт артподготовке

«С одной позиции десантные ноны могут бить сразу по нескольким целям. Как только в Кременном заповеднике обнаруживают вылазку вражеской диверсионной группы — тут же звучит огонь», — рассказывает военкор с передовой.

Так выглядит точечный обстрел позиций ВСУ. Залпы звучат по всей округе

«Ведем контрбатарейную борьбу и наступление пехоты прикрываем», — объяснил военный.

Но если надо качественно расчистить путь для нашей пехоты, к огневым рубежам подходят «Солнцепеки».

«Помогает нашей пехоте в продвижении по Кременному направлению также тяжелая огнеметная система „Солнцепек“. Если до этого были пристрелочные выстрелы, то дальше отправляют целый пакет», — рассказывает и показывает военкор.

Прямо во время огневой работы десант выдвигается ближе к позициям. Заходим с разведчиками в глубь леса — здесь не осталось живого места. Каждый участок заповедной зоны пострадал от боевых действий.

«Можно показать, как выглядит внутри Кременной заповедник: вокруг горелый лес, все побито, валяются деревья, побиты и ветки деревьев. В общем, от некогда могучих корабельных сосен остались вот такие огарки», — показывает Денис Кулага.

Для бойцов второй линии наступает незапланированный антракт — полчаса, чтоб развести костер и приготовить горячее питье. Кто-то проверяет технику, кто-то из подсобных материалов мастерит посуду. Но тут же идиллию полевого антракта прерывает украинская артиллерия.

«Это уже удары по нам, сначала был прицельный, теперь осколочный. Убегаем с коллегами, раскрыли наши позиции, вот, соответственно, дым. А машина-то тоже рядом. Сейчас будем скрываться», — рассказывает военкор.

Так неожиданно для нас разыгрывается второй акт на этом направлении — ВСУ при поддержке своей резервной артиллерии пытаются отыграть утраченные позиции и предпринимают попытку контратаки. Но на этот ход, здесь давно подготовлен ответ.

«Неотъемлемой частью штурма на Кременном направлении является огневая поддержка наших танкистов. И вот с представителями 239-го полка на легендарном Т-90М „Прорыв“, мы выходим к огневым позициям», — показывает работу военных корреспондент «Известий».

Танк аккуратно подходит к своим ориентирам. Координаты давно уже заданы, остается лишь навести орудие.

Всего около десяти снарядов по обнаруженным целям — причем на одной позиции приходилось несколько раз менять установки. И только после выполнения задачи экипаж уходит в укрытие.

«Такое бывало, не часто, но бывало. Ребята переключаются. Но я же говорю, подготовку прошли, ничего сложного нет — поменять корректировку и отработать по другим целям. Я не вижу ничего сложного», — объяснил танкист.

Пока одни меняют аккумуляторы и пополняют боеукладку — другие готовятся к очередному выходу. Огневая работа здесь ведется постоянно, техника со штурмовиками снует туда-сюда каждую минуту — главная цель выровнять линию фронта в Кременном лесу и подготовить плацдарм для удара в сторону Красного Лимана и Славянска.

Тема:
Спецоперация
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