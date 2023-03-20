Командующий ВВС Украины пожаловался, что его лучшие пилоты гибнут в ожидании F-16

Киев давно просит о поставках западных истребителей, но ему каждый раз отказывают.

Лучшие украинские пилоты гибнут в боевых действиях из-за использования устаревшей авиации в ожидании поставок истребителей F-16. Об этом в интервью британской газете Times сообщил командующий Военно-воздушных сил (ВВС) Украины генерал Сергей Голубцов.

«Я теряю некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования», — сказал военачальник.

Голубцов также раскритиковал заявления представителей НАТО о том, что обучение летчиков для управления истребителями F-16 может занять годы. По его словам, украинские пилоты якобы могут освоить западные самолеты за несколько месяцев. В пример генерал привел двух своих подчиненных, которые недавно вернулись из США.

«Они провели там три недели и на тренажере F-16 обучались тому, как летать вместе в качестве двух пилотов, использовать вооружения. Результаты вышли очень хорошие: украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за полгода», — заверил командующий ВВС Украины.

В заключение он сказал, что с помощью F-16 получится эффективнее защищать поставляемые западные танки и другую бронетехнику. Также истребители могут заменять системы ПВО, которые не прикрывают всю территорию Украины.

Киевский режим давно просит Вашингтон предоставить современные истребители. США отказываются, утверждая, что такие поставки не имеют смысла. Совсем недавно соответствующее заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби. С ним согласился министр обороны Германии Борис Писториус.

В Москве неоднократно отмечали, что поставки вооружений Украине не изменят итог спецоперации, а только затягивают конфликт. Транспорт с техникой и боеприпасами становится законной целью для российских войск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конгрессе США начались скандалы из-за поставок оружия Киеву.