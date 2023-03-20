Путин: провокации и попытки раскачать общество должны пресекаться

Провокации и попытки раскачать российское общество должны пресекаться правоохранительными органами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

«Единство и сплоченность нашего многонационального общества всегда были и остаются силой России, помогают нам преодолевать любые трудности и любые испытания. Поэтому провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны пресекаться точно так же, как и распространение экстремистской идеологии», — подчеркнул глава государства.

Путин также призвал активнее подключать к борьбе с инициаторами незаконных акций представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин призвал прокуратуру вести активную борьбу с распространением фейков в интернете.