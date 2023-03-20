Бегут, бросая технику и раненых: атака ВСУ на запорожском направлении захлебнулась

Российские бойцы предполагают, что в бой идут обученные НАТО украинцы, но это не помогает им прорвать российскую оборону.

О событиях в зоне СВО. Российские военные сорвали атаку Украины на запорожском направлении. Бой продолжался практически двое суток. Боевики использовали танки и натовские бронемашины. Но они не помогли.

Наши военные разбили зарубежную технику, точно отработав по ней из противотанковых ракетных комплексов. Например, на этих кадрах горит голландский БТР. Выжившие бегут. Причем, бросая раненых на поле боя.

«С них требуют, чтобы они демонстрировали какие-то наступательные действия. Несмотря на то, что уже нет сил и резервы исчерпаны до минимума. Их все равно заставляют доказывать эти демонстративные действия, что они еще что-то могут. В итоге, скажем, так они только опозорились. И это, скорее всего, те самые военнослужащие, которые отправлялись на обучение в Европу. Ну вот они продемонстрировали, какое у них обучение», — отметил командир мотострелковой роты с позывным « Тайфун».

Только за последнюю неделю боевики пытались провести разведку боем семь раз. Но каждая такая попытка оборачивается для украинской армии большими потерями.