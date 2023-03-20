В Москве презентовали платформу «Мир неравнодушных людей»

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Рита Миронова
Рита Миронова 38

Проект будет помогать некоммерческим организациям, занимающимся благотворительностью.

В Москве презентовали платформу «Мир неравнодушных людей»

Фото: Пресс-служба АиФ / Ирина Амэ

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В Москве презентовали платформу «Мир неравнодушных людей». Проект запущен на сайте aif.ru и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и издательского дома «Аргументы и факты».

Платформа рассказывает о 100 некоммерческих благотворительных организациях, которые получили президентские гранты на развитие. Генеральный директор издательского дома Руслан Новиков отметил, что таким организациям нужно помогать рассказывать о себе, чтобы к ним присоединялись как можно больше волонтеров.

«С огромным уважением относимся к социальным активистам некоммерческих организаций. <…> Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются — таким образом добра в мире становится больше», — сказал Руслан Новиков.

Актриса и телеведущая Алла Довлатова, являющаяся попечителем одного из благотворительных фондов 13 лет, отметила важность публичного признания и рассказала о своей работе. В этом году она приезжала в больницу с артистами, чтобы развлечь маленьких пациентов.

«Я поняла, что просто не могу быть равнодушной к детским болезням, слезам, к этой проблеме, потому что это самая большая несправедливость в мире», — отметила Довлатова.

В тот день она присоединилась к благотворительному фонду и пообещала делать все, что в ее силах, чтобы помогать людям.

В России более 210 тысяч некоммерческих организаций, о которых мало кто знает. Цель платформы «Мир неравнодушных людей» — показать, как важна медийная поддержка для подобных проектов.

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