Под прицелом профессионалов: лучшее видео из зоны СВО за день
Российские бойцы продолжают специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с передовой за день в одном видео.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Новыми кадрами боевой работы российских бойцов из зоны спецоперации поделилось Минобороны РФ — 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На первых кадрах работают штурмовые отряды одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. Бойцы захватили взводный опорный пункт украинских боевиков и уничтожили противника.
На следующих кадрах уже показана боевая работа расчетов артиллерийских установок «Гиацинт-Б» и «Гвоздика». Бойцы также уничтожили опорные пункты украинских формирований с личным составом подразделений ВСУ.
На последних кадрах — боевая работа расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Эти комплексы способны поражать воздушные цели на дальностях от 500 до 3500 метров. Расчеты ежедневно выдвигаются туда, где, по данным разведки, могут появиться вражеские беспилотники, и ведут поиск целей в заданном секторе.
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