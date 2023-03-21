«Черный вторник»: во Франции не утихают массовые митинги против правительства

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Во Франции не утихают массовые митинги против правительства

Фото, видео: REUTERS / Stephane Mahe; 5-tv.ru

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Сегодня вечером в стране ожидается очередная общенациональная забастовка.

Во Франции начались откровенно антиправительственные протесты. Демонстранты требуют полной отставки кабинета президента страны Эммануэля Макрона. До этого парламент страны дважды отклонил вотум недоверия, который лоббировали оппозиционные партии.

После информации о том, что абсолютного большинства по итогам голосования так и не удалось достичь, на улицы вышли тысячи митингующих. Всю ночь в Париже шли жесткие задержания, а стычки с полицией переросли в явное насилие над мирными гражданами

Ранее правительство Макрона легитимизировало пенсионную реформу. Это подстегнуло волну протестов, которые не прекращаются уже несколько недель. А уже сегодня вечером в стране ожидается общенациональная забастовка. Ее во французской прессе уже назвали «черным вторником».

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