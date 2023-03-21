В Хабаровском крае женщину посадили на 17 лет за убийство годовалого сына

Суд присяжных вынес приговор 22-летней жительнице рабочего поселка Новый Ургал Хабаровского края. Девушка будет сидеть в тюрьме 17 лет за убийство годовалого ребенка. Информация об этом опубликована на сайте пресс-службы Следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, мама жила с малышом в квартире с 2020 по 2021 год. К своему ребенку относилась крайне неподобающе, применяла к нему жестокое насилие и всячески истязала. Летом позапрошлого года она сильно избила чадо руками и ногами, на голове и теле малыша были жестокие травмы. Ребенок умер от полученных повреждений.

Отмечается, что семья не состояла на профилактическом учете. В ходе разбирательства провели судебные экспертизы и широкий комплекс следственных и процессуальных действий, полученные данные позволили передать дело в суд.

К слову, в конце февраля стало известно об убийстве семилетнего мальчика. Ребенок проживал вместе с семьей в Туле. Как выяснило следствие, в злополучный день он мылся и пролил воду в ванной комнате. Это сильно разозлило отчима, поэтому он избил пасынка. От полученных травм мальчик скончался. Сам мужчина сбежал с места происшествия на утро, однако оперативники все равно нашли его и задержали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На следующий день вскрылись новые обстоятельства жестокого убийства.

Также в начале года сообщалось, как в Санкт-Петербурге ребенка насильно напоили спиртом и хотели сжечь заживо. Все случилось вечером, один из подозреваемых затащил 13-летнего подростка в автомобиль. Внутри машины находилась компания, мальчика попытались задушить, потом насильно залили в рот этиловый спирт, облили им одежду несовершеннолетнего, затем стали поджигать. После случившегося мальчика проводили до общественного транспорта и отправили домой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Петербурга проехала полстраны ради похищенного сына и нашла его в приюте.