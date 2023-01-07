В Петербурге ребенка насильно напоили спиртом и пытались сжечь заживо

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 65

Самосуд над ребенком решила учинить компания молодых людей во главе с девушкой.

В Петербурге ребенка насильно напоили спиртом и пытались сжечь заживо

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

Читайте нас в: Дзен Новости

В Санкт-Петербурге компания похитила 13-летнего мальчика, избила его и попыталась сжечь. Произошло все вечером 4 января. Мужчина затащил подростка в машину. Там его пытались задушить, после насильно залили в рот этиловый спирт, им же облили одежду ребенка и попытались поджечь. После инцидента мальчика спокойно проводили до маршрутки и отправили домой.Об этом рассказал сайт 78.ru.

Врачи оказали помощь подростку и отпустили его домой, отделался он ушибами. Родители обратились в заявлением в полицию. По словам матери, по сети гуляет видео, на котором видно, как ее сына ставят на колени. Она отмечала, что ребенок отправился в гости к друзьям, однако произошел конфликт и все разбрелись. После на улице показался мужчина с ножом.

По словам женщины, ее сына похитила компания молодых людей, лидером которой оказалась девушка немного старше 20 лет. Мальчика сначала избили на остановке, а после отвезли в частный дом, где поставили на колени и залили спирт в глотку.

«Говорят, вышли там ребята маленькие 14-15 лет и сказали, что он ни при чем, после этого они его отпустили», — объяснила она.

Следственный комитет начала проверку по факту случившегося. Представитель ведомства Александр Бастрыкин дал поручение доложить о результатах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковных Луховицах задержали подозреваемого в убийстве троих собутыльников. 

-21° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака

Последние новости

18:08
Жительница Челябинска убила десятилетнюю дочь и покончила с собой
17:56
Как повлияет нарушение Зеленским рождественского перемирия на ход СВО
17:42
В Петербурге ребенка насильно напоили спиртом и пытались сжечь заживо
17:24
Датчик слежения КНР обнаружили в британской правительственной машине
17:09
Жена Макрона предложила сделать новый шпиль Нотр-Дама в форме фаллоса с шарами
16:59
Пристайко заявил о колоссальных потерях со стороны Украины: «Мы теряем людей всюду!»

Сейчас читают

«Дикий ребенок»: вспыли подробности первого сексуального опыта принца Гарри
«Полная зачистка»: эксперт предрек будущее Зеленского по окончании перемирия
Мастер символов: какой тайный знак Путин подал миру встречей Рождества в Кремле
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023