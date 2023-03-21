Умельцев скручивать пробег автомобилей будут наказывать рублем

Еще одно нововведение, которое сейчас обсуждают, касается скрученного пробега в автомобилях. Тех, кто этим занимается, собираются наказывать рублем, причем немалым. Умельцам грозит штраф в 300 тысяч рублей. Пока никакого отдельного наказания за искусственную корректировку цифр не было, а ведь наживаются на таком обмане водители сплошь и рядом. Корреспондент «Известий» Максим Облендер узнал, что каждый третий автомобиль с подвохом.

Уже знакомой дорогой Зоя снова идет в автосалон, не особо надеясь на результат. По словам девушки, месяц назад менеджеры были куда радушнее. Покупайте, не раздумывая — пробег 100 тысяч километров, один владелец. Зоя взяла Mercedes-Benz почти за два миллиона рублей.

«Я поехала делать диагностическую карту для постановки на учет, там мастер приемщик, который осматривал машину, сказал, что пробег скрученный у нее. Последнее ТО у нее было летом 2022 года, где зарегистрирован пробег 296 тысяч», — рассказала Зоя Семенова.

То есть в три раза больше заявленного. А еще машина три раза фигурировала в ДТП. Покупательница обратилась к юристу, но за скручивание пробега наказать автодилера или продавца-частника практически нереально. Даже если доказать, то штраф от пяти тысяч рублей. Вдобавок в договоре Зои после внимательного прочтения обнаружилась строчка «за пробег ответственности не несем».

«Я думаю, что не меньше 30% автомобилей со скрученным пробегом. Это можно и просто машинкой скрутить в обратную сторону. Это можно стереть в компьютере», — прокомментировал ситуацию вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.

Предложений в интернете полно. Вот так работают «умельцы»: приезжают с компьютером и сразу заверяют, что вложения окупятся многократно. Этот же «специалист» может узнать, скручивал ли кто-то пробег до него. За эту же сумму. Но есть и те, кто бросил вызов мошенникам — автосервисы.

Идет приемка автомобиля на ремонт, в этот момент приемщик фотографирует, во-первых, все сколы и повреждения, а во-вторых, пробег. Эта информация сохраняется в базе данных сервиса и, более того, передается в базы данных крупнейших сайтов по продаже автомобилей.

Так отобьется желание обманывать большие штрафы и уголовную ответственность, в этом уверены авторы инициативы.

«Мы для физлица думаем, что не менее 300 тысяч, это тот самый ущерб, который он нанесет покупателю машины, как минимум. И юрлицам — до трех миллионов рублей. И уголовная ответственность, если это будет повторяться неоднократно», — рассказал президент Ассоциации «Автомобильные дилеры России» Алексей Подщеколдин.

Быть может, если поймать продавца буквально за руку, а в том, что эта рука снова потянется к одометру, Зоя не сомневается. Слишком велик соблазн. Ведь, как минимум, половину стоимости за иномарку, уверена девушка, подняли за счет скрученного пробега.