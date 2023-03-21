В «Столото» рассказали о помощи в восстановлении лесов

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Ожидается, что со временем высаженные деревья поглотят большое количество углекислого газа.

В «Столото» рассказали о помощи в восстановлении лесов

Фото: www.globallookpress.com / FB-Schulz

За три года благодаря акциям по восстановлению лесов, в которых приняли участие сотрудники «Столото», появилось 70 тыс. новых деревьев. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей.

Мероприятия по высадке деревьев проводились на территориях, пострадавших от стихийных бедствий в Московской, Челябинской, Свердловской, Волгоградской областях и Чувашии. В них участвовали и сотрудники других компаний, входящих в многопрофильный холдинг S8 Capital, а также некоммерческая организация «РусКлиматФонд».

«Восстановление лесов позволяет сохранить экологию, популяцию диких животных, компенсировать углеродный след», — отметила иректор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

По прогнозам «Столото», со временем высаженные деревья поглотят более шести тысяч тонн CO2.

Тубман подчеркнула, что компания никогда не испытывает недостатка в волонтерах.

«Это не только способ сделать свой вклад в экологию, но и отличный „зеленый“ тимбилдинг», — добавила она.

В общей сложности за три года в ходе совместных акций в рамках глобального проекта «Леса для климата» было высажено 96 тысяч деревьев: это ели, сосны, тополя, дубы, клены.

Приживаемость молодого массива в среднем составила 72%. Высадку контролируют специалисты: за саженцами, пока они не окрепнут, на протяжении пяти лет заботится лесная служба.

Стоит отметить, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
76.84
-0.40 82.54
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:24
Минюст РФ внес Transparеncy International в перечень нежелательных организаций
18:21
В «Столото» рассказали о помощи в восстановлении лесов
18:20
«Прошу любить и жаловать»: многодетная актриса Тарханова показала старшего сына
18:08
«Решающие полгода»: в НАТО раскрыли планы Украины
18:00
«Американцы хитрят»: стоит ли Украине ждать истребители F-16
17:52
Актер Питер Харди утонул во время дайвинга в Австралии

Сейчас читают

Как выглядит 55-летний Киркоров вне сценического образа
«Молдавия превращается в Под-Румынию»: как Санду породила Левиафана
Военный аналитик предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео