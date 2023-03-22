Мощный торс и не только: на какие жертвы пошел Киркоров ради идеальной фигуры

Филипп Киркоров не устает поражать публику. Недавно он удивил всех резко помолодевшим лицом без морщин. Теперь же 55-летний певец захотел вернуть былые формы, как было лет 30 назад. Но изнуряющие тренировки в спортзале, видимо, не вписываются в плотный гастрольный график, так что над фигурой пришлось поработать пластическому хирургу.

Теперь Киркоров может похвастаться кубиками пресса, мощным торсом с большими бицепсами и рельефными плечами. И танцевать ему это не мешает.

Свой идеальный торс без пластырей и корсетов Киркоров планирует показать на своем сольном концерте в конце апреля.