С первого залпа! Лучшее видео из зоны СВО за день
Российские бойцы продолжают специальную военную операцию (СВО), с каждым днем все дальше оттесняя националистов от Донбасса.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские артиллеристы продолжают выполнять в ходе спецоперации задачи по уничтожению огневых средств и пунктов управления и замаскированных укреплений позиций противника. 5-tv.ru собрал лучшие кадры их боевой работы с передовой в одном видео.
На видео запечатлена боевая работа расчетов самоходных установок «Мста-С» и «Мста-Б». Артиллерия точными ударами поражает цели даже на дальних расстояниях.
Успех на передовой приносит не только мощное вооружение российской армии, но и ее бойцы — полные героизма и отваги. С 24 февраля прошлого года они ежедневно защищают мирных жителей от националистов.
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