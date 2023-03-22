Рэпера 6ix9ine жестоко избили в спортзале во Флориде

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Исполнитель случайно оказался без охраны, чем тут же воспользовались хулиганы.

Рэпера 6ix9ine жестоко избили в спортзале во Флориде

Фото: www.globallookpress.com / WIXTRÃ–M PETER

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Американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного под псевдонимами 6ix9ine и Tekashi69, избили в одном из спортзалов американского штата Флорида. Об этом сообщает TMZ.

В распоряжении портала оказались кадры жестокой расправы над исполнителем. На них видно, как лежащего на полу щуплого Эрнандеса пинают ногами двое здоровенных парней. При этом они еще и осыпают рэпера оскорблениями.

Позднее Эрнандес опубликовал фото нанесенных ему побоев. Оказалось, что после нападения рэпера на машине скорой помощи доставили в больницу, где врачи диагностировали у него серьезные увечья: травмы челюсти, ребер и позвоночника.

Рэпер 6ix9ine после избиения.Рэпер 6ix9ine после избиения. Фото: Twitter / comonhoodlum

Адвокат знаменитости Лэнс Лаззаро заявил, что инцидент произошел в сауне спортзала LA Fitness, где несколько неизвестных якобы без причин напали на Эрнандеса и начали избивать. На свою беду исполнитель оказался без охраны и не смог дать отпор агрессивным хулиганам. Расправившись с рэпером, они сбежали с места происшествия, сейчас их разыскивает полиция.

Сейчас адвокат 6ix9ine намерен заявить о нападении в полицию. Между тем издание напоминает, что ранее рэпер был досрочно освобожден из федеральной тюрьмы за сотрудничество с властями, благодаря которому удалось посадить за решетку нескольких членов его банды. Не исключено, что нападение в спортзале могло быть связано именно с этим обстоятельством, отмечается в статье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сара Окс устроила драку в подмосковном фитнес-клубе.

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