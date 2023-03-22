МИД КНДР: принуждение к денуклеаризации равняется объявлению войны Северной Корее
| Политика 379
Дипломаты КНДР резко ответили на притязания США.
Фото: Reuters / KCNA
МИД КНДР заявил, что принуждение к денуклеаризации равняется объявлению войны Северной Корее. Сообщение диппредставительства было распространено Центральным телеграфным агентством Кореи.
Ранее о принуждении к денуклеаризации КНДР заявляли Южная Корея и США.
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