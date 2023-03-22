МИД КНДР: принуждение к денуклеаризации равняется объявлению войны Северной Корее

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 379

Дипломаты КНДР резко ответили на притязания США.

МИД КНДР: принуждение к денуклеаризации равняется объявлению войны Северной Корее

Фото: Reuters / KCNA

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МИД КНДР заявил, что принуждение к денуклеаризации равняется объявлению войны Северной Корее. Сообщение диппредставительства было распространено Центральным телеграфным агентством Кореи.

Ранее о принуждении к денуклеаризации КНДР заявляли Южная Корея и США.

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