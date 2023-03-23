Базовая процентная ставка в США достигла максимума за последние 17 лет

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Таким образом, она достигла самого высокого уровня за последние 17 лет. Причиной такого шага стала тяжелая ситуация в стране, когда банки один за другим объявляют себя банкротами.

В ведомстве заявили: если не решать проблемы с отдельными финансовыми организациями, это станет угрозой для всего банковского сектора Штатов. Эти обстоятельства уже могут отразиться на американском ВВП, которому аналитики в этому году предрекают снижение темпов роста. Чтобы исправить финансовое положение банков, в Федеральной резервной системе также призвали ужесточить для американцев условия по кредитам.