Базовая процентная ставка в США достигла максимума за последние 17 лет
Связано ли решение ФРС с банкротством в стране многих кредитных организаций?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Таким образом, она достигла самого высокого уровня за последние 17 лет. Причиной такого шага стала тяжелая ситуация в стране, когда банки один за другим объявляют себя банкротами.
В ведомстве заявили: если не решать проблемы с отдельными финансовыми организациями, это станет угрозой для всего банковского сектора Штатов. Эти обстоятельства уже могут отразиться на американском ВВП, которому аналитики в этому году предрекают снижение темпов роста. Чтобы исправить финансовое положение банков, в Федеральной резервной системе также призвали ужесточить для американцев условия по кредитам.
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