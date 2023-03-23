«Не рекомендую»: педиатр о том, почему детям не стоит держать пост

Педиатр Лукашевич отметила, что при коротких интервалах голодания у ребенка замедляются интеллектуальные и когнитивные функции.

Детям до подросткового возраста лучше воздержаться от поста, ведь для них голодание или исключение определенных групп продуктов может пагубно повлиять на здоровье. Но если ребенок осознанно захотел поститься, то ему все равно нельзя полностью отказываться от мяса и птицы, а также от молочных продуктов. Об этом рассказал педиатр детской клиники Анастасия Лукашевич в интервью Газета.ру.

По словам врача, организм ребенка в период интенсивного роста имеет повышенные метаболические потребности. Эксперт считает, что при коротких интервалах голодания наблюдается снижение когнитивных функций: интеллектуальных и познавательных.

«Поэтому я не рекомендую соблюдать пост как минимум до полового созревания. Если ребенок достаточно взрослый для того, чтобы принять решение о соблюдении поста самостоятельно, нужно предварительно проконсультироваться с педиатром», — порекомендовала педиатр Лукашевич.

Лукашевич считает, если родители и ребенок все-таки приняли решение о том, чтобы держать пост, то необходимо знать о нескольких основных правилах. Первостепенно, это обязательный завтрак из насыщенных продуктов, которые ограничиваются в течение остального дня.

Завтрак должен состоять из фруктов, овощей и сложных углеводов — цельнозерновых круп и макарон. Также в приоритете богатые белком продукты — бобовые, рыба, птица, яйца и мясо.

«Нельзя ребенку отказываться также от молочных продуктов — молока, сыра, творога, йогуртов и кефира. Необходимо и небольшое количество ненасыщенных растительных масел», — сообщила врач.

Также не стоит увеличивать в рационе детей продукты с большим количеством сахара. Кроме того, стоит выбирать продукты с меньшим содержанием соли, а при интенсивных физических нагрузках — нужно пить воду, молоко, чай.

Врач заключила, что нет достаточных доказательств безопасности постов, поэтому пока что их нельзя рекомендовать детям и лучше вообще избавиться от подобных практик.

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