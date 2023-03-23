Минюст включил в список иноагентов блогера Илью Варламова

Минюст РФ включил в список иноагентов блогера Илью Варламова, который известен своими видео о туризме и архитектуре.

Блогер недавно официально объявил о переезде в другую страну. Также ведет личный блог на Youtube, в котором большинство материалов посвящает темам урбанистики, политики и новостей России и мира. В последнее время крайне негативно отзывается о российской власти, хотя в 2010-м входил в пул журналистов президента РФ Владимира Путина.

С февраля 2022 года Илья Варламов выступает против спецоперации России на Украине. На своем YouTube-канале он осуждает российское правительство, СВО и признание Россией независимости ДНР и ЛНР, а также и выбор граждан Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о присоединении к РФ, выраженный в ходе референдумов.