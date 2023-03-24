Экономическая нестабильность в мире вызвала подорожание золота и криптовалюты

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Так, стоимость желтого металла превысила две тысячи долларов впервые с 2020 года. Что думают на этот счет эксперты?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Khameliyanin; 5-tv.ru

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Цена золота впервые с лета 2020 года превысила отметку в две тысячи долларов. По мнению экспертов, это следствие того, что иностранные инвесторы мечутся в поисках защитных активов. Как раз таким традиционно считается желтый металл.

Панику на финансовых рынках подстегивают проблемы в мировом банковском секторе и нестабильности доллара. Так, на днях резко подорожали криптовалюты. Даже этот традиционно нестабильный инструмент участники американских и европейских финансовых рынков начали воспринимать как защитный.

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