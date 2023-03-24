У Романа Костомарова начала отказывать печень

Организм фигуриста Костомарова не справляется с большим количеством получаемых лекарств, сообщил источник 5-tv.ru.

У спортсмена начала отказывать часть печени. Хоть клетки и регенерируются, но врачи предполагают, что в случае необратимых изменений, надо будет ее восстанавливать.

Также фигуристу провели ряд операций по зачистке тканей от некроза, левая рука спортсмена вызывает особое опасение врачей.

Тем не менее, опасений состояние Костомарова не вызывает.

С начала января Роман Костомаров находится в больнице. Его госпитализировали с двусторонней пневмонией, однако болезнь очень быстро спровоцировала серьезные осложнения. Из-за некроза спортсмену ампутировали стопу на одной ноге и кисти рук. После операций Костомаров перенес два инсульта. Спустя какое-то время состояние фигуриста стабилизировалось, ему поменяли схему лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Романа Костомарова поражены все органы.