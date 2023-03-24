У Романа Костомарова начала отказывать печень

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 051

Состояние фигуриста не вызывает опасений у врачей.

У Романа Костомарова начала отказывать печень

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Читайте нас в: Дзен Новости

Организм фигуриста Костомарова не справляется с большим количеством получаемых лекарств, сообщил источник 5-tv.ru.

У спортсмена начала отказывать часть печени. Хоть клетки и регенерируются, но врачи предполагают, что в случае необратимых изменений, надо будет ее восстанавливать.

Также фигуристу провели ряд операций по зачистке тканей от некроза, левая рука спортсмена вызывает особое опасение врачей.

Тем не менее, опасений состояние Костомарова не вызывает.

С начала января Роман Костомаров находится в больнице. Его госпитализировали с двусторонней пневмонией, однако болезнь очень быстро спровоцировала серьезные осложнения. Из-за некроза спортсмену ампутировали стопу на одной ноге и кисти рук. После операций Костомаров перенес два инсульта. Спустя какое-то время состояние фигуриста стабилизировалось, ему поменяли схему лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Романа Костомарова поражены все органы.

+6° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.31
-0.65 83.15
0.18
Умная птица видит, куда она летит. Китайский совет дня на пятницу, 24 мар...

Последние новости

14:56
ВСУ стали энергичнее использовать авиацию на купянском направлении
14:38
На Курилах лиса соблазнилась на печенье и попала в объектив фотокамеры
14:35
МО РФ сообщило об уничтожении ангара с беспилотниками в Одесской области
14:31
«Теряет свой нейтральный статус»: политолог прокомментировал действия Финляндии
14:20
Роману Костомарову провели очередную операцию на руках
14:16
Нота протеста: как Россия может разгромить работающую на ВСУ разведку США

Сейчас читают

Погребняк рассказала о причинах конфликта с Бледанс
Как Россия может разгромить американскую разведку, работающую на ВСУ
«Помогаем, а толку нет»: почему в НАТО заговорили о финансовых проблемах
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео