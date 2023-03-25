Российские войска уничтожили польскую гаубицу Krab на северском направлении

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 24

В направлении Авдеевки бойцы армии РФ также ликвидировали опорный пункт ВСУ, включая живую силу и огневые средства.

Российские войска уничтожили польскую гаубицу Krab на северском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Markus Rauchenberger/Us Army

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Тема:
Спецоперация

Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) польского производства Krab на северском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«Огнем реактивной системы залпового огня „Град“ вражеская артиллерийская установка была уничтожена вместе с расчетом», — сказал он РИА Новости.

Кроме того, войсками РФ был ликвидирован пункт наблюдения противника, а также огневая точка — орудие и минометный расчет из состава 81-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). А на авдеевском направлении артиллерийская бригада Южного военного округа (ЮВО) при поддержке штурмовых подразделений ликвидировала опорный пункт ВСУ, включая живую силу и огневые средства.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе промзоны населенного пункта Георгиевка расчетами батареи САУ „Мста-С“ артиллерийского подразделения соединения Южного военного округа уничтожено артиллерийское орудие ВСУ Д-20 вместе с расчетом», — пояснил Бигма.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса с 24 февраля прошлого года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каков самый опасный сценарий развития конфликта на Украине.

Тема:
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