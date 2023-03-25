Артиллеристы и десантники: лучшее видео из зоны СВО за день
Российские бойцы продолжают выполнять цели спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ показало новые кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На первых секундах показана работа артиллерийских расчетов самоходных пушек «Гиацинт». В ходе выполнения боевых задач солдаты наносят удары по выявленным огневым позициям противника, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам. Стрельба может вестись на дистанции более 30 километров.
На вторых кадрах уже запечатлена боевая работа десантников по штурму и зачистке взводного опорного пункта ВСУ. Его обнаружили с помощью беспилотника. Сначала артиллерия ВДВ нанесла огневое поражение обороняющимся украинским подразделениям, и уже по вскрытым огневым точкам противника был нанесен удар.
После этого подразделения десантников пошли на штурм украинского опорного пункта. Бойцы выполнили задачу успешно. Украинские боевики отступили, бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых.
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