Артиллеристы и десантники: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало новые кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых секундах показана работа артиллерийских расчетов самоходных пушек «Гиацинт». В ходе выполнения боевых задач солдаты наносят удары по выявленным огневым позициям противника, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам. Стрельба может вестись на дистанции более 30 километров.

На вторых кадрах уже запечатлена боевая работа десантников по штурму и зачистке взводного опорного пункта ВСУ. Его обнаружили с помощью беспилотника. Сначала артиллерия ВДВ нанесла огневое поражение обороняющимся украинским подразделениям, и уже по вскрытым огневым точкам противника был нанесен удар.

После этого подразделения десантников пошли на штурм украинского опорного пункта. Бойцы выполнили задачу успешно. Украинские боевики отступили, бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых.