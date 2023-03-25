Ночной боулинг: пьяный водитель разбил девять припаркованных машин в Тюмени

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 23

Пьяный водитель BMW в Тюмени разбил девять припаркованных машин

Фото, видео: Telegram / tyumentimes; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Данных о пострадавших нет, но ущерб автомобилям был нанесен значительный.

Девять припаркованных автомобилей разбил в Тюмени пьяный водитель BMW. Как стало известно 5-tv.ru, горе-рулевого сдали полицейским сами жильцы одного из домов, проснувшиеся от шума во дворе.

Освидетельствование показало достаточное количество алкоголя в крови. Теперь незадачливого "любителя краш-тестов" ждет административный штраф за пьяное вождение, а также оплата ремонта других машин и восстановления дорожного знака. О пострадавших данных нет.

К слову, накануне под Воронежем произошел еще более страшный случай. Владелец легковушки решил показать, что он круче товарняка. На камерах наблюдения видно, что он проигнорировал запрещающий сигнал семафора и захотел проскочить перед тепловозом. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько человек пострадали в смертельном ДТП в Воронежской области.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Россию ждет мощная трансформация: что предвещает переход Плутона в Водоле...

Последние новости

10:50
В Штатах ушел из жизни сценарист «Крутого Уокера»
10:36
Ночной боулинг: пьяный водитель разбил девять припаркованных машин в Тюмени
10:14
Экс-советник ЦРУ предрек неизбежный военный конфликт между РФ и США
10:00
Артиллеристы и десантники: лучшее видео из зоны СВО за день
9:43
Коллектив Linkin Park выпустил неизданный трек с вокалом Честера Беннингтона
9:21
Джо Байден оценил сближение России и Китая

Сейчас читают

Погребняк рассказала о причинах конфликта с Бледанс
Как Россия может разгромить американскую разведку, работающую на ВСУ
У Романа Костомарова начала отказывать печень
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео