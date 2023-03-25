Ночной боулинг: пьяный водитель разбил девять припаркованных машин в Тюмени

Данных о пострадавших нет, но ущерб автомобилям был нанесен значительный.

Девять припаркованных автомобилей разбил в Тюмени пьяный водитель BMW. Как стало известно 5-tv.ru, горе-рулевого сдали полицейским сами жильцы одного из домов, проснувшиеся от шума во дворе.

Освидетельствование показало достаточное количество алкоголя в крови. Теперь незадачливого "любителя краш-тестов" ждет административный штраф за пьяное вождение, а также оплата ремонта других машин и восстановления дорожного знака. О пострадавших данных нет.

К слову, накануне под Воронежем произошел еще более страшный случай. Владелец легковушки решил показать, что он круче товарняка. На камерах наблюдения видно, что он проигнорировал запрещающий сигнал семафора и захотел проскочить перед тепловозом. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько человек пострадали в смертельном ДТП в Воронежской области.