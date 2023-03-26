По две тысячи евро за снаряд: во сколько европейцам обойдется поддержка ВСУ

Старый Свет все глубже ввязывается в конфликт на Украине. На специальном саммите в Брюсселе 17 государств из ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов для Киева. План на этот год — один миллион снарядов. Европейцы готовы за это заплатить два миллиарда евро, получается, один снаряд для ВСУ стоит две тысячи евро, то есть 160 000 рублей.

В день киевские формирования выпускают по 5-7 тысяч снарядов из тяжелой артиллерии. То есть настреливают минимум на миллиард в рублях, а тех поставок, что одобрили европейцы хватит на полгода. Это много, но все познается в сравнении. Все заводы США на данный момент могут производить 15 000 снарядов в месяц, ВСУ расстреливают 5000 в день. То есть потребность выше в 10 раз.

В Соединенных Штатах сейчас пытаются нарастить производство — в следующем году удвоить, в 2025 году увеличить в пять раз выпуск снарядов, но даже тогда — только на «штатовских» конвейерах киевские формирования воевать не смогут. Потому к выпуску боеприпасов пытаются подключить «смежников» — Польшу, Германию, Болгарию, Чехию.

Вопрос: вместо чего их заводы будут выпускать снаряды для Украины? И смогут ли «догнать» и перегнать Россию. Где уже налажено соответствующее производство.