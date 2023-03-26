Адаптировались: почему российскую таможню захлестнула волна задержаний за взятки

Таможенную службу России сотрясают новые скандалы. За одну только пятницу стало известно о пяти громких задержаниях.

В Москве на взятке попался замначальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов и начальник Центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев. Их задержали при получении 50 тысяч долларов — около четырех миллионов рублей. При обыске обнаружились еще 40 миллионов рублей.

В Петербурге зеленый служебный китель на спортивный костюм, более подходящий для СИЗО, сменили главный инспектор отдела оформления и контроля Балтийского поста и ее коллега из Центра электронного декларирования. Также известно о задержании в Приволжском таможенном управлении.

Увеличение числа скандалов в ведомстве можно объяснить повышением рабочей нагрузки. Перестраиваются каналы экспорта-импорта, соблазн «ускорить процесс» появляется и у бизнесменов, и у проверяющих.

Преступность быстро адаптируется к реалиям. Как отметил президент, выступая на коллегии МВД, поставлен антирекорд по числу преступлений с применением информационных технологий.

«По итогам 2022 года число таких преступлений уже превысило полмиллиона и составило четверть от всех уголовно наказуемых правонарушений. Это, конечно, впечатляет. Но и понятно — все это связано с развитием технологий», — сказал Владимир Путин.

А еще технологии помогают бороться с преступностью. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как камеры распознают лица.