Технология распознавания лиц позволяет автоматически идентифицировать (распознать) или верифицировать (подтвердить) личность человека на фото, видео или вживую. Для этого используются возможности нейросетей, которые считывают и анализируют уникальные черты лица.

Камеры с функцией распознавания лиц применяют для обеспечения безопасности в общественных местах и на массовых мероприятиях. Также ими пользуются криминалисты и спецслужбы для поиска преступников и предупреждения преступлений.

Банки и магазины используют камеры, чтобы снизить риски мошенничества. Разработчики некоторых приложений считают такой метод надежнее обычных паролей.

В Москве действует одна из крупнейших и наиболее развитых в мире сетей с распознаванием лиц — при помощи технологии можно даже оплатить проезд в метро.