Как камеры распознают лица — инфографика
Сегодня машинное зрение используют криминалисты и спецслужбы, банки и магазины, а также пассажиры метро. Но как же оно работает?
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru
Технология распознавания лиц позволяет автоматически идентифицировать (распознать) или верифицировать (подтвердить) личность человека на фото, видео или вживую. Для этого используются возможности нейросетей, которые считывают и анализируют уникальные черты лица.
Камеры с функцией распознавания лиц применяют для обеспечения безопасности в общественных местах и на массовых мероприятиях. Также ими пользуются криминалисты и спецслужбы для поиска преступников и предупреждения преступлений.
Банки и магазины используют камеры, чтобы снизить риски мошенничества. Разработчики некоторых приложений считают такой метод надежнее обычных паролей.
В Москве действует одна из крупнейших и наиболее развитых в мире сетей с распознаванием лиц — при помощи технологии можно даже оплатить проезд в метро.
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