Как камеры распознают лица — инфографика

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 22

Сегодня машинное зрение используют криминалисты и спецслужбы, банки и магазины, а также пассажиры метро. Но как же оно работает?

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Технология распознавания лиц позволяет автоматически идентифицировать (распознать) или верифицировать (подтвердить) личность человека на фото, видео или вживую. Для этого используются возможности нейросетей, которые считывают и анализируют уникальные черты лица.

Камеры с функцией распознавания лиц применяют для обеспечения безопасности в общественных местах и на массовых мероприятиях. Также ими пользуются криминалисты и спецслужбы для поиска преступников и предупреждения преступлений.

Банки и магазины используют камеры, чтобы снизить риски мошенничества. Разработчики некоторых приложений считают такой метод надежнее обычных паролей.

В Москве действует одна из крупнейших и наиболее развитых в мире сетей с распознаванием лиц — при помощи технологии можно даже оплатить проезд в метро.

-12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
Гороскоп подарков: чем удивить мужчину на 23 февраля по знаку зодиака

Последние новости

1:36
Певец SHAMAN получил травму на сцене в ходе «Концерта для настоящих мужчин»
1:09
Настя Ивлеева заговорила о новом замужестве: «Себя не лишаю такого удовольствия»
0:50
Как камеры распознают лица — инфографика
0:31
Обматерил из-за иска: Муцениеце пожаловалась на Прилучного
0:12
В США озвучили истинную причину поездки президента Байдена в Киев
23:56
«Я очарована!» — актриса Ирина Пегова проговорилась о покорившем ее мужчине

Сейчас читают

Приход к вере и семья с известной актрисой: как живет набожный актер Любимов
Ни дня без дяди Бори: Андрей Соколов не представляет «Ленком» без Бориса Чунаева
Бероев заявил, что Хаматова подставила всю систему благотворительности в России
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023