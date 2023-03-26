Федор Конюхов установил рекорд по дальности полета на воздушном шаре

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Игорь Рязов
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В Красноярском крае завершился рекордный полет Конюхова и Меняйло на воздушном шаре

Федор Конюхов установил рекорд по дальности полета на воздушном шаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

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Чтобы превзойти японских пилотов, был построен самый большой аэростат в истории российского воздухоплавания. И все не зря!

Известный российский путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Они пролетели из Кировска в Мурманской области до Хатанги в Красноярском крае. Это 2 540 километров.

Полет стартовал 24 марта. Шар с путешественниками пробыл в воздухе свыше 60 часов. По ночам путешественникам приходилось вести аэростат в очень сложных погодных условиях и бороться с обледенением оболочки.

Несмотря на трудности, своей цели Федор Конюхов и Иван Меняйло достигли. Они побили рекорд, установленный в июне 1994 года японскими пилотами Мичио Кандой и Чикацу Какинумой. Те пролетели 2 368 километров — на 174 меньше россиян.

Для полета Федора Конюхова и Ивана Меняйло был построен самый большой в истории России воздушный шар. С учетом корзины высота конструкции составила 36 метров, а общий вес на старте — около пяти тонн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток из Бельгии совершил кругосветное путешествие на легкомоторном самолете.

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