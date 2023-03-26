Звезду Маrvеl Джонатана Мейджорса обвинили в удушении и домогательствах

|
Полина Долгова
Полина Долгова 36

Sky News: Актер Джонатан Мейджорс арестован по обвинению в удушении и домогательствах

Звезду Маrvеl Джонатана Мейджорса обвинили в удушении и домогательствах

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Steve Vas

Читайте нас в: Дзен Новости

На данный момент актер находится под стражей.

В Нью-Йорке арестовали звезду вселенной Marvel 33-летнего Джонатана Мэйджорса. Его обвиняют в удушении, нападении и домогательствах. Об этом сообщает издание Sky News, ссылаясь на заявление представителя департамента полиции штата в США.

Причиной ареста звезды фильмов «Крид III» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» стало его участие в домашнем конфликте с 30-летней женщиной. По данным источника, пострадавшая получила легкие травмы головы и шеи, после чего она была доставлена в больницу.

Как отмечает издание, потерпевшая сообщила в полицию, что на нее напали. После этого сотрудники правоохранительных органов приехали по вызову в квартиру на Манхэттене.

«Офицеры без происшествий поместили 33-летнего мужчину под стражу», — сообщает издание.

Прежде была информацию, что создателя мультсериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда обвинили в домашнем насилии. Этот инцидент произошел в мае 2020 года, тогда Ройланда обвинили в нанесении телесных увечий, а также в незаконном лишении свободы другого человека, которое сопровождалось угрозами, насилием. Свою вину обвиненный так и не признал.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун разводится с мужем.

+6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:21
«Мне вас жаль»: блогера Гоар Аветисян пристыдили после операции по уменьшению груди
17:12
Путин назвал главную причину своей поездки в Мариуполь
17:03
ВСУ приступили к возведению укреплений по реке Ингулец под Снигиревкой
16:55
Камеры наблюдения зафиксировали момент сильнейшего взрыва в Тульской области
16:47
Киевлян предупредили об ухудшении состояния воздуха
16:29
«Уснул и не проснулся»: подробности смерти 30-летнего чемпиона мира по фристайлу Кротова

Сейчас читают

Неизвестные обстреляли машину певицы Наталии Власовой
«Пробивают любую броню»: чем Россия может ответить на снаряды с обедненным ураном
«Поставили задачу»: кто заставляет Зеленского идти на переговоры с Си Цзиньпином
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео