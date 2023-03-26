Автомобиль российской певицы Наталии Власовой был обстрелян в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Исполнительница накануне выступала с сольным концертом в городе Иваново, однако после возвращения в столицу обнаружила следы от пуль на своей машине. Авто Власовой было обстреляно в пяти местах.

PR-менеджер артистки Андрей Карпов рассказал 5-tv.ru, что Власова уже направила свое обращение в полицию. Он отметил, что соответствующие инстанции уже начали заниматься поиском злоумышленника, а также выяснять его мотивы.

«Наталья сразу же обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия», — прокомментировал Карпов.

Неизвестные обстреляли машину певицы Наталии Власовой 1/3 Фото: 5-tv.ru 2/3 Фото: 5-tv.ru 3/3 Фото: 5-tv.ru

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