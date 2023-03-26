Неизвестные обстреляли машину певицы Наталии Власовой

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 705

PR-менеджер знаменитости прокомментировал ситуацию.

Неизвестные обстреляли машину певицы Наталии Власовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Автомобиль российской певицы Наталии Власовой был обстрелян в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Исполнительница накануне выступала с сольным концертом в городе Иваново, однако после возвращения в столицу обнаружила следы от пуль на своей машине. Авто Власовой было обстреляно в пяти местах.

PR-менеджер артистки Андрей Карпов рассказал 5-tv.ru, что Власова уже направила свое обращение в полицию. Он отметил, что соответствующие инстанции уже начали заниматься поиском злоумышленника, а также выяснять его мотивы.

«Наталья сразу же обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия», — прокомментировал Карпов.

Неизвестные обстреляли машину певицы Наталии Власовой

1/3

Фото: 5-tv.ru

2/3

Фото: 5-tv.ru

3/3

Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что у отца Виктора Цоя угнали машину в Санкт-Петербурге.

+6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:51
Песков объяснил незапланированно долгое общение Путина и Си Цзиньпина в Москве
15:34
Неизвестные обстреляли машину певицы Наталии Власовой
15:24
Барышня и крестьянский сын: история запретной любви Ульянова и Парфаньяк
15:08
«Поставили задачу»: кто заставляет Зеленского идти на переговоры с Си Цзиньпином
14:57
«Перевозят по ночам»: Путин раскрыл судьбу западных поставок оружия ВСУ
14:45
Беременная дочь певицы Славы сообщила о тревоге перед родами: «Бумажки подписывала»

Сейчас читают

«Пробивают любую броню»: чем Россия может ответить на снаряды с обедненным ураном
Пересадка не поможет: гепатолог не исключил отказ печени у Костомарова
Александр Жулин о Костомарове: «Должен выкарабкаться»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео