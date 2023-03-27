«Неправильно держится челюсть»: у Чеховой стирается лицевой сустав

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Анфиса Чехова рассказала о стирающемся лицевом суставе

«Неправильно держится челюсть»: у Чеховой стирается лицевой сустав

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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До признания телеведущей никто и подумать не мог, что у нее какие-либо проблемы со здоровьем. Но, по ее словам, ситуация более чем серьезная, ведь сказывается на здоровье и образе жизни.

Телеведущая Анфиса Чехова вскрыла давнюю проблему со здоровьем. Оказалось, что у нее врожденные проблемы с зубами и, как следствие, проблемы с челюстью. По словам знаменитости, у нее недоразвитые зубы, из-за чего страдает лицевой сустав — со временем он стирается.

Все бы ничего, но если не начать лечение, боли усилятся и, возможно, придется прибегать к еще более серьезным методам. Поэтому Чехова решила заняться проблемой сейчас. По совету врача, ей установят виниры. Сама она против такого методам лечения, но решила все же довериться специалисту. Кроме того ей назначили и инъекции гиалуроновой кислоты в сустав. Но этой рекомендации доктора Чехова решила не следовать. Процедура болезненная, и не требует срочности.

К слову, у Чеховой и раньше были проблемы с зубами. Она рассказывала, что во сне умудрилась откусить зуб. Тогда ей понадобилась помощь специалиста. Кроме того, и другие проблемы со здоровьем настигали знаменитость. Как сообщило KP.RU, в 2019 году у нее обнаружили протрузию шейного отдела, а в 2020-м она перенесла операцию на позвоночнике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогера Гоар Аветисян пристыдили после операции по уменьшению груди.

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