Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ на северском направлении
Поразить позиции украинских боевиков удалось с помощью артиллерии и беспилотников.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru
Интенсивные бои ведутся сейчас на Северском направлении. Один из укрепрайонов ВСУ наши военные уничтожили в районе реки Северский Донец.
На помощь артиллеристам пришли расчеты беспилотников. Именно камеры на дронах позволили засечь на льду реки следы пехоты противника, а потом и замаскированные траншеи на берегу.
А чуть раньше на том же — северском направлении — российские военные уничтожили самоходную установку «Краб» польского производства.
Она проиграла артиллерийскую дуэль нашей системе залпового огня «Град».
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