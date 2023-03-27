Массовые демонстрации вызвала в Израиле реформа Верховного суда

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Сотни тысяч жителей Израиля выступили против ограничения полномочий судебной власти в стране.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich; 5-tv.ru

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Сотни тысяч человек вышли на акции протеста в Израиле. Жители недовольны судебной реформой. Она предполагает частичное сокращение полномочий Верховного суда. Митингующие перекрывают трассы. Часть из них прорвалась к резиденции премьер-министра. За происходящим на месте следит Николь Джон Сесиан.

Стихийные протесты вспыхнули по всему Израилю после того, как премьер Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны. Который призвал остановить судебную реформу, именно она вызвала раскол в обществе. Протестующие вышли на улицы сразу после того, как стало известно об увольнении министра.

Десятки тысяч человек в Тель-Авиве прямо сейчас блокируют главную магистраль. Прямо на ней сооружают баррикады. Также вышли и тысячи людей в Иерусалиме, где они прорвали полицейское оцепление около резиденции премьер-министра.

«Я сидел дома, планировал идти спать, потом увидел в новостях это количество людей на улицах и подумал, что никогда не смогу смотреть себе в лицо, если ничего не делаю, в то время, как в Израиле происходит подобное», — рассказал Алон Кранголдс, протестующий местный житель.

Протесты против судебной реформы до этого проходили каждую неделю и были куда более мирными. Но на завтра в Израиле объявлена всеобщая забастовка: врачи, учителя и многие другие отказываются утром выходить на работу. Хотя еще не ясно, чем закончится эта ночь.

Закон о судебной реформе еще должен быть заверен специальной комиссией, а итоговое голосование в кнессете намечено на эту неделю. Если, конечно, протестующие не добьются своего. Как вы можете видеть — последствия могут быть драматичными. А в спецслужбах назревает беспокойство не только из-за протестов, но из-за того, что ситуацией могут воспользоваться недруги Израиля.

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