Haval, Geely и Chery: как российские автодилеры переориентируются на Китай

При этом чаще всего в 2022 году россияне покупали автомобили отечественного производства. Так на каком месте расположился китайский автопром? И какие машины КНР пользуются популярностью в России?

Российские автодилеры массово переориентируются на Китай. За год заводам из КНР удалось вдвое увеличить поставки. Сейчас в России больше тысячи дилерских центров, которые предлагают китайские автомобили. И в этом году их станет еще больше.

Уже известные игроки, такие как Haval, Geely и Chery, расширяют сеть в регионах. А новые дебютируют в мегаполисах с расчетом на перспективу. Так, например, в марте в столице заработал дилерский центр Kaiyi. До конца года в стране хотят открыть около 80 точек. Так что в будущем китайский Kaiyi может и потеснить корейский KIA.

В 2022-м самой востребованной у россиян стала продукция отечественного автопрома. На втором месте — машины из Кореи. Замыкает тройку Китай.