Украинским фехтовальщицам сорвали скандальную акцию против России

Украинским фехтовальщицам не дали шанса развернуть антироссийский плакат. Девушки планировали снять видео, однако двое охранников забрали постер и сорвали провокационную акцию.

Все произошло на этапе Кубка мира по шпагам среди женщин. Некоторым участникам не понравилось, что россиянок допустили к соревнованиям. Но свое мнение им пришлось оставить при себе.