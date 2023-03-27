Забытый раритет: Lamborghini Карлосу Кавазо нашли спустя 20 лет и решили продать

Известный исполнитель в стиле рок при жизни хотел отремонтировать автомобиль, однако забыл о нем в своем хранилище.

Элитный спортивный автомобиль рок-звезды нашли спустя 20 лет. Lamborghini принадлежал известному американскому гитаристу Карлосу Кавазо. В 90-е музыкант гонял на нем, в начале 2000-х планировал отремонтировать, отогнал в гараж и просто забыл про машину.

Автомобиль нашли только сейчас, после смерти хозяина хранилища. Его наследники выставили раритет на продажу в состоянии «как есть», даже не счистив пыль и грязь, считая это налетом времени. Цена составляет 785 тысяч долларов.