Путин наградил мальчика-героя Федора из Брянской области медалью «За отвагу»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 82

Десятилетний подросток спас двух девочек во время атаки украинских боевиков.

Путин наградил мальчика-героя Федора из Брянской области медалью «За отвагу»

Фото: Горовых Владимир / ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин наградил мальчика Федора из Брянской области медалью «За отвагу». Подписанный указ гласит, что подросток получил награду за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Федя стал настоящим героем, когда спас двух первоклассниц во время обстрела украинскими террористами. Боевики напали на приграничные села Брянской области 2 марта. Водитель, который управлял машиной с детьми, погиб на месте. Федор самостоятельно помог двум девочкам выбраться из автомобиля и спрятался с ними в лесу.

До этого мальчик-герой Федор получил медаль «За доблесть и отвагу». Десятилетний подросток провел несколько дней в больнице после операции по извлечению пули. За здоровье мальчика переживала вся Россия.

Кроме того, семье Феди по поручению губернатора Брянской области Александра Богомаза подарили новый дом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители села Любечане под Брянском вспоминают нападение украинских боевиков.

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