Путин наградил мальчика-героя Федора из Брянской области медалью «За отвагу»
Десятилетний подросток спас двух девочек во время атаки украинских боевиков.
Фото: Горовых Владимир / ТАСС
Президент РФ Владимир Путин наградил мальчика Федора из Брянской области медалью «За отвагу». Подписанный указ гласит, что подросток получил награду за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.
Федя стал настоящим героем, когда спас двух первоклассниц во время обстрела украинскими террористами. Боевики напали на приграничные села Брянской области 2 марта. Водитель, который управлял машиной с детьми, погиб на месте. Федор самостоятельно помог двум девочкам выбраться из автомобиля и спрятался с ними в лесу.
До этого мальчик-герой Федор получил медаль «За доблесть и отвагу». Десятилетний подросток провел несколько дней в больнице после операции по извлечению пули. За здоровье мальчика переживала вся Россия.
Кроме того, семье Феди по поручению губернатора Брянской области Александра Богомаза подарили новый дом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители села Любечане под Брянском вспоминают нападение украинских боевиков.
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