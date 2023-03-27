Обнародованы уникальные снимки с места гибели Юрия Гагарина

Сегодня — в день памяти Юрия Гагарина — рассекречены фотографии с места гибели первого космонавта. Уникальные снимки были сделаны во Владимирской области ровно 55 лет назад. На них — обломки истребителя МиГ-15 с бортовым номером 18. Фотодокументы опубликовал Российский государственный архив научно-технической документации.

Это был учебно-тренировочный полет. Пилотировал самолет Гагарин, вместе с ним летел инструктор — опытнейший летчик, фронтовик Владимир Серегин, который руководил летной подготовкой космонавтов. Известно, что в 10:30 Гагарин доложил о завершении тренировок и получил разрешение вернуться на аэродром. Через минуту самолет со скоростью 700 километров в час и под углом 50 градусов врезался в землю.