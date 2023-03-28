«Мираж» из пустыни: французские истребители из ОАЭ могут оказаться на Украине

Украина может получить французские истребители «Мираж», которые сейчас стоят на вооружении Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом пишет французское издание Intelligence Online.

Речь идет о партии из 40 подержанных самолетов, которые имеются у ВВС арабской страны. Власти дали понять, что не прочь расстаться с техникой, тем более, что она совсем не нова. А истребителями уже интересовались, к примеру, Индонезия и Болгария.

Вполне возможно, «Миражи» через посредников продадут Украине. А французская сторона, по данным журналистов, будет обучать украинских пилотов.