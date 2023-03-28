«Мираж» из пустыни: французские истребители из ОАЭ могут оказаться на Украине

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Речь идет о партии в сорок старых самолетов.

«Мираж» из пустыни: французские истребители из ОАЭ могут оказаться на Украине

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Украина может получить французские истребители «Мираж», которые сейчас стоят на вооружении Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом пишет французское издание Intelligence Online.

Речь идет о партии из 40 подержанных самолетов, которые имеются у ВВС арабской страны. Власти дали понять, что не прочь расстаться с техникой, тем более, что она совсем не нова. А истребителями уже интересовались, к примеру, Индонезия и Болгария.

Вполне возможно, «Миражи» через посредников продадут Украине. А французская сторона, по данным журналистов, будет обучать украинских пилотов.

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