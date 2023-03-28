Расстрел детей в школе США устроила женщина: жуткие подробности

При себе подозреваемая в кровавой расправе также имела пистолет и детальные планы образовательного учреждения.

Шесть человек погибли в результате стрельбы в американской школе. Среди жертв — трое детей. Женщина ворвалась в здание с двумя штурмовыми винтовками и пистолетом. По данным полиции, стрелком оказалась выпускница заведения.

В ходе обыска у нее обнаружили детальные планы школы. Мотивы убийцы пока неизвестны. Стрелка ликвидировали на месте преступления.