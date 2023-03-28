Помощь с неба: вертолет МЧС эвакуировал мужчину с инсультом с палубы корабля

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В Охотском море вертолет эвакуировал мужчину с инсультом с палубы корабля

Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru

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Моряка успешно доставили в больницу.

Вертолет МЧС стал скорой помощью для члена экипажа промыслового судна «Сланцы». В Охотском море у мужчины случился инсульт. Требовалась срочная эвакуация.

В темное время суток, ориентируясь по приборам, вертолет завис над палубой. Пациента в специальной корзине подняли на борт и доставили в Магаданскую областную больницу.

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