Помощь с неба: вертолет МЧС эвакуировал мужчину с инсультом с палубы корабля

Моряка успешно доставили в больницу.

Вертолет МЧС стал скорой помощью для члена экипажа промыслового судна «Сланцы». В Охотском море у мужчины случился инсульт. Требовалась срочная эвакуация.

В темное время суток, ориентируясь по приборам, вертолет завис над палубой. Пациента в специальной корзине подняли на борт и доставили в Магаданскую областную больницу.