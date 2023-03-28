От жгучей брюнетки не осталось и следа: Юлия Беретта вернула образ из прошлого

Что же подтолкнуло экс-участницу группы «Стрелки» к глобальным изменениям?

Юлия Беретта изменила внешность. Эксклюзивные кадры со съемок нового проекта артистки попали в распоряжении 5-tv.ru.

Бывшая участница группы «Стрелки» вновь предстала в образе сексапильной блондинки. Первый раз в столь ярком амплуа девушка появилась в фильме «Супертеща для неудачника» 20 лет назад. Тогда артистка блистала на киноэкране со своими звездными коллегами по площадке, актерами Дмитрием Харатьяном и Михаилом Ефремовым.

Наша съемочная группа, воодушевленная резкой сменой образа певицы, решила подсмотреть за кулисье и выяснить, стоит ли за новым цветом волос и короткой стрижкой артистки что-то большее. Но этого нам не удалось: Юлия Беретта, разгневанная нашим любопытством, хлопнула дверью и запретила ее снимать.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве прошла премьера «Сергий против нечисти. Шабаш».