От жгучей брюнетки не осталось и следа: Юлия Беретта вернула образ из прошлого

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 239

Юлия Беретта вернулась к образу блондинки 20-летней давности

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Что же подтолкнуло экс-участницу группы «Стрелки» к глобальным изменениям?

Юлия Беретта изменила внешность. Эксклюзивные кадры со съемок нового проекта артистки попали в распоряжении 5-tv.ru.

Бывшая участница группы «Стрелки» вновь предстала в образе сексапильной блондинки. Первый раз в столь ярком амплуа девушка появилась в фильме «Супертеща для неудачника» 20 лет назад. Тогда артистка блистала на киноэкране со своими звездными коллегами по площадке, актерами Дмитрием Харатьяном и Михаилом Ефремовым.

Наша съемочная группа, воодушевленная резкой сменой образа певицы, решила подсмотреть за кулисье и выяснить, стоит ли за новым цветом волос и короткой стрижкой артистки что-то большее. Но этого нам не удалось: Юлия Беретта, разгневанная нашим любопытством, хлопнула дверью и запретила ее снимать.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве прошла премьера «Сергий против нечисти. Шабаш».

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