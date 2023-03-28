Спорт вне политики: глава МОК выступил за возвращение россиян на соревнования
Глава МОК Бах выступил за возвращение россиян и белорусов на соревнования
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohr
При этом допускать хотят на всех спортсменов из России. Кому могут разрешить принимать участие в турнирах?
Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать до турниров российских спортсменов, но только в нейтральном статусе и только тех, кто не поддерживает спецоперацию на Украине. Кроме того, новое правило не касается командных видов спорта.
При этом глава организации Томас Бах по итогам заседания МОК в Лозанне подчеркнул, что решение о допуске атлетов к соревнованиям должно приниматься исключительно по спортивному принципу, а не на политических основаниях. И еще одно важное заявление Баха — МОК оставляет за собой право решать вопрос о допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Читайте также
57%
0.12 82.29
-0.10
Нашли ошибку?