В Чечне ликвидировали двух боевиков во время боя с силовиками — видео перестрелки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 383

Кадыров: в чеченском Гудермесе ликвидировали двух боевиков во время боя с силовиками

Фото, видео: © РИА Новости / Саид Закерия; 5-tv.ru

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Сейчас обстановка в чеченском Гудермесе находится под контролем, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Двое боевиков, которые напали на силовиков в Чечне, были ликвидированы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел около кладбища в городе Гудермесе на улице Чернышевского.

На видео слышны звуки выстрелов и крики людей. Чуть позже видно, как вооруженные люди ведут огонь из автоматов. Все происходит в темное время суток.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, правоохранители ликвидировали двух боевиков. Им предлагали сдаться, однако те в ответ пошли в атаку.

«Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены Преступники выявлены и обезврежены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские боевики напали на село Любечане под Брянском.

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