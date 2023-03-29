Сейчас обстановка в чеченском Гудермесе находится под контролем, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Двое боевиков, которые напали на силовиков в Чечне, были ликвидированы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел около кладбища в городе Гудермесе на улице Чернышевского.

На видео слышны звуки выстрелов и крики людей. Чуть позже видно, как вооруженные люди ведут огонь из автоматов. Все происходит в темное время суток.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, правоохранители ликвидировали двух боевиков. Им предлагали сдаться, однако те в ответ пошли в атаку.

«Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены Преступники выявлены и обезврежены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские боевики напали на село Любечане под Брянском.