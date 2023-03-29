По полю танки грохотали! Лучшее видео из зоны СВО за день
В Минобороны РФ показали подготовку экипажей танков Т-80 и Т-72 к боям в условиях города
Фото, видео: Александр Гальперин / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские десантники уничтожили засевшую на опорном пункте пехоту ВСУ с помощью гранатометов СПГ-9 и 30-миллимитровых пушек БМД-2К-АУ.
Бойцы армии России продолжают бить по ВСУ для освобождения населенных пунктов и защиты жителей Донбасса в рамках спецоперации на Украине. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой военнослужащих ВС РФ в одном видео.
Так, в Минобороны РФ показали боевую работу противотанковых подразделений и бронегруппы ВДВ. Во время нее десантники уничтожили наблюдательные и опорные пункты с укрытой пехоту ВСУ.
Сначала по неонацистам открыли огонь из гранатомета СПГ-9, а затем из 30-миллимитровых пушек БМД-2К-АУ. Когда сопротивление было подавлено, военнослужащие ВДВ успешно вернулись в безопасный район.
Также в российском оборонном ведомстве опубликовали видео с подготовкой экипажей танков Т-80 и Т-72. Танкисты учатся вести бой в условиях городской застройки — стреляют по мишеням во время маневрирования в ограниченном пространстве и при интенсивном огне со стороны условного противника.
Ранее 5-tv.ru показывал, как российские десантники перехватывают дроны ВСУ у Днепра.
- 29 мар
- Певица Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО: «Мы победим!»
- 29 мар
- Армия России в зоне СВО получила несколько сотен новейших танков
- 29 мар
- Португалия передала Украине три танка Leopard 2
- 29 мар
- На защите людей: как российские десантники перехватывают дроны ВСУ у Днепра
- 28 мар
- Лавров уличил Киев в намерении силой вмешаться в ситуацию с Приднестровьем
- 28 мар
- В МИД РФ назвали истинные цели спецоперации в Донбассе
- 28 мар
- Путин: вся страна переживает из-за гибели военных в Макеевке 1 января
- 28 мар
- «Пытаются решить одну задачу»: эксперт объяснил применение ВСУ «умных» авиабомб GLSDB
- 28 мар
- Около 240 боевиков ВСУ и наемников уничтожили ВС России на донецком направлении
- 28 мар
- «Ангел спас от смерти»: священник отправился на передовую и чудом выжил после ранения
Читайте также
75%
0.02 82.78
0.49
Нашли ошибку?