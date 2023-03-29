По полю танки грохотали! Лучшее видео из зоны СВО за день

Российские десантники уничтожили засевшую на опорном пункте пехоту ВСУ с помощью гранатометов СПГ-9 и 30-миллимитровых пушек БМД-2К-АУ.

Бойцы армии России продолжают бить по ВСУ для освобождения населенных пунктов и защиты жителей Донбасса в рамках спецоперации на Украине. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой военнослужащих ВС РФ в одном видео.

Так, в Минобороны РФ показали боевую работу противотанковых подразделений и бронегруппы ВДВ. Во время нее десантники уничтожили наблюдательные и опорные пункты с укрытой пехоту ВСУ.

Сначала по неонацистам открыли огонь из гранатомета СПГ-9, а затем из 30-миллимитровых пушек БМД-2К-АУ. Когда сопротивление было подавлено, военнослужащие ВДВ успешно вернулись в безопасный район.

Также в российском оборонном ведомстве опубликовали видео с подготовкой экипажей танков Т-80 и Т-72. Танкисты учатся вести бой в условиях городской застройки — стреляют по мишеням во время маневрирования в ограниченном пространстве и при интенсивном огне со стороны условного противника.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские десантники перехватывают дроны ВСУ у Днепра.