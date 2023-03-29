Еще не забытое старое: Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип

Однако в изменениях слишком много знакомых деталей из прошлого века.

Компания Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип своей продукции. Первые, кто увидят изменения — жители Канады и США. Об этом рассказывает издание USA Today.

В материале отмечается, что обновления в части ребрендинга приурочены к круглой дате компании — 125-летию.

Новый вариант логотипа — выведенная жирным шрифтом надпись Pepsi. Она теперь располагается не под нижним фирменным цветным кружочком, а по центру. Причем цвета круга больше теперь напоминают волнообразные горизонтальные полосы: красного, белого и синеного — в одинаковых пропорциях. В действующем же логотипе доминирует красный.

Таким образом, в новом варианте фирменное обозначение очень напоминает еще незабытое старое — то, что придумали маркетологи еще в прошлом веке. Правда, тогда оттенки на логотипе присутствовали более тусклые, сейчас же компания сделала акцент на яркость и уверенность.

«Компания начала переосмысливать свой ребрендинг в течение последних нескольких лет. Фокус-группам понравились прошлые логотипы со словом Pepsi внутри земного шара», — цитирует издание директора по маркетингу компании Pepsi Тодда Каплана.

Там также отметили, что в новом дизайне логотипа есть еще один важный посыл — в нем отражено стремление производителя делать упор на напитках с низким содержанием сахара.

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