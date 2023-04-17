«Песни звучат с одного плеча»: SHAMAN о собственном музыкальном стиле

Недавно он впервые взял в репертуар песню не собственного сочинения, но все же докрутил ее под себя.

SHAMAN создает собственный музыкальный стиль. Музыкант приоткрыл завесу творчества в разговоре с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

Композицию «Самый русский хит» артист нашел благодаря музыкальному конкурсу Игоря Матвиенко «Автора!». Трек написали участники проекта Николай Чебанов из Ставропольского края и Диляра Хайруллина из Набережных Челнов. Музыкант докрутил композицию под себя, сделав собственную аранжировку.

«И подумал, что было бы круто сделать не просто гитарное соло, а такую отсылку к песне «Я русский». Потому что коннотация достаточно четко читается. И я сделал соло-гитара на мотив припева песни «Я русский», — поделился SHAMAN.

При создании аранжировок артист руководствуется собственным музыкальным вкусом, поэтому тем или иным образом, по словам певца, его композиции созвучны.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.