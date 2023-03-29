Участницу Pussy Riot Толоконникову* объявили в розыск по статье УК

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 59

Скандальная исполнительница ни раз сталкивалась с полицией после того, как со своими коллегами устроила сомнительную акцию в Храме Христа Спасителя.

Участницу Pussy Riot Толоконникову* объявили в розыск по статье УК

Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo

Читайте нас в: Дзен Новости

Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в розыск со стороны МВД РФ по статье Уголовного кодекса. Эта информация появилась в базе розыска ведомства. Однако, какое именно правонарушение послужило поводом для таких действий, не сообщается.

«Толоконникова Надежда Андреевна, 7 ноября 1989 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе.

К слову, участников Pussy Riot и Толоконникову несколько раз задерживали полицейские. Минюст РФ включил Надежду в реестр иностранных агентов еще в конце прошлого года.

В том числе в апреле 2022-го МВД России объявило в розыск другую участницу движения — Марию Алехину. Тогда Пресненский суд столицы заменил ей меру пресечения на реальный срок по «санитарному делу». В то время Алехина так и не пришла на судебное заседание, однако отправила письмо, где объяснила свое отсутствие. Женщина решила не приходить на суд, потому что посчитала появление на нем нецелесообразным.

Помимо этого, Алехина срезала электронное устройство, которое было на ней для контроля соблюдений наложенных на нее ограничений. Уже в мае 2022 года появилась информация, что женщина покинула Россию.

До этого, в 2012 году, Толоконникову, Алехину и Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам лишения свободы за непозволительную акцию в Храме Христа Спасителя в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему провалились концерты Pussy Riot в Европе, по мнению продюсера Иосифа Пригожина.

* — признан иноагентом в РФ.

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.59
0.02 82.78
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:27
Последняя молитва: как верующие прощаются с Киево-Печерской лаврой
18:16
Пентагон начал подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем
18:09
На Солнце появилась еще одна гигантская «черная дыра»: какая опасность может грозить
17:57
Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова
17:45
«Для себя любимой»: певица Глюкоза заговорила о беременности
17:35
Участницу Pussy Riot Толоконникову* объявили в розыск по статье УК

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
«Наивные потуги»: какой план Зеленский стремится реализовать через Си Цзиньпина?
«Может переключить»: как запахи тела влияют на половое поведение людей?
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео