Появились кадры неудачной попытки прорыва ВСУ в районе Спорного

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Несмотря на то, что поселок давно перешел под контроль войск РФ, ВСУ продолжают попытки вернуть его. Как их отражают российские бойцы?

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Поселок Спорное, севернее Артемовска, уже давно перешел под контроль российских сил, однако ВСУ не оставляют попыток устроить прорыв.

Но все атаки бойцы успешно отбивают, в этом убедился корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Тема:
Спецоперация
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