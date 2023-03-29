Появились кадры неудачной попытки прорыва ВСУ в районе Спорного

Поселок Спорное, севернее Артемовска, уже давно перешел под контроль российских сил, однако ВСУ не оставляют попыток устроить прорыв.

Но все атаки бойцы успешно отбивают, в этом убедился корреспондент «Известий» Денис Кулага.