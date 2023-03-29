Появились кадры неудачной попытки прорыва ВСУ в районе Спорного
Несмотря на то, что поселок давно перешел под контроль войск РФ, ВСУ продолжают попытки вернуть его. Как их отражают российские бойцы?
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru
Поселок Спорное, севернее Артемовска, уже давно перешел под контроль российских сил, однако ВСУ не оставляют попыток устроить прорыв.
Но все атаки бойцы успешно отбивают, в этом убедился корреспондент «Известий» Денис Кулага.
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